Erste Schätzungen: UMB Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

UMB Financial wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,70 USD je Aktie gegenüber 2,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll UMB Financial nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 677,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 720,2 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,72 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 8,99 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,61 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,80 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at