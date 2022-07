Erste Schätzungen: UMB Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UMB Financial veröffentlicht voraussichtlich am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,90 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 347,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 332,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,21 USD je Aktie, gegenüber 7,27 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,42 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at