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WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UMB Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UMB Financial wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei UMB Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 701,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 909,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,07 USD, gegenüber 9,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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