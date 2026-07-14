Erste Schätzungen: UMB Financial präsentiert Quartalsergebnisse

UMB Financial wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,11 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte UMB Financial noch 2,82 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 726,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 30,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,04 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,92 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,29 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,96 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at