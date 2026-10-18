UMH Properties Aktie

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WKN DE: A0JNGE / ISIN: US9030021037

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UMH Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UMH Properties wird sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte UMH Properties ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll UMH Properties in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 62,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 66,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,165 USD im Vergleich zu 0,070 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 246,2 Millionen USD, gegenüber 261,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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