UMH Properties Aktie
WKN DE: A0JNGE / ISIN: US9030021037
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UMH Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
UMH Properties wird voraussichtlich am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 68,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,030 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 263,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 240,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu UMH Properties IncShs
