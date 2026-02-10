UMH Properties Aktie

WKN DE: A0JNGE / ISIN: US9030021037

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UMH Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

UMH Properties wird voraussichtlich am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 68,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,030 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 263,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 240,6 Millionen USD waren.

