Erste Schätzungen: UMH Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

UMH Properties wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen, dass UMH Properties für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,008 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 61,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 59,4 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,106 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 244,3 Millionen USD, gegenüber 261,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at