UMH Properties Aktie

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WKN DE: A0JNGE / ISIN: US9030021037

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: UMH Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UMH Properties lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten schätzen, dass UMH Properties für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,028 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll UMH Properties in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 60,8 Millionen USD im Vergleich zu 66,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 245,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 261,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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