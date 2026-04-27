Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|Analysen vor Bilanz
|
27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Under Armour informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Under Armour wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
21 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,019 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
20 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,17 Milliarden USD gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,01 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,116 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,470 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,96 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,17 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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