Erste Schätzungen: Under Armour legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Under Armour präsentiert in der voraussichtlich am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Under Armour in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,048 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 4,94 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at