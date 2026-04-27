Erste Schätzungen: Under Armour legt Quartalsergebnis vor

Under Armour wird voraussichtlich am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,021 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Under Armour für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,17 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,116 USD, gegenüber -0,470 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 4,96 Milliarden USD im Vergleich zu 5,17 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at