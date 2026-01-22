Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Under Armour präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Under Armour wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,016 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,31 Milliarden USD aus – eine Minderung von 6,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Under Armour einen Umsatz von 1,40 Milliarden USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,048 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,470 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 4,94 Milliarden USD, gegenüber 5,17 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Under Armour Inc When Issued
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Under Armour präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.01.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse New York: S&P 500 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.01.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)