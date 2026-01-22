Under Armour Aktie

Under Armour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Under Armour präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Under Armour wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,016 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,31 Milliarden USD aus – eine Minderung von 6,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Under Armour einen Umsatz von 1,40 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,048 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,470 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 4,94 Milliarden USD, gegenüber 5,17 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

