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Prognosen im Überblick 23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Under Armour veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Under Armour veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von Under Armour.

Under Armour stellt voraussichtlich am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

21 Analysten schätzen, dass Under Armour für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,017 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,45 Prozent auf 1,11 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD im Vergleich zu -1,160 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 4,94 Milliarden USD, gegenüber 4,99 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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