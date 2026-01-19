Erste Schätzungen: Unicaja Banco gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Unicaja Banco wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,060 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 36,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 507,1 Millionen EUR gegenüber 801,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,241 EUR, gegenüber 0,220 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 2,08 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,32 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at