Erste Schätzungen: Unicaja Banco präsentiert Quartalsergebnisse

Unicaja Banco präsentiert voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,072 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 551,7 Millionen EUR – ein Minus von 27,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unicaja Banco 764,6 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,253 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,240 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 2,15 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 2,97 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at