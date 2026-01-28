Erste Schätzungen: UNICHARM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UNICHARM stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,17 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,67 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 273,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 266,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 47,99 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 46,41 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 965,34 Milliarden JPY, gegenüber 988,98 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at