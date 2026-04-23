Erste Schätzungen: UNICHARM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UNICHARM präsentiert voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 11,60 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte UNICHARM 14,18 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,69 Prozent auf 240,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 227,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 47,19 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 37,30 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.003,72 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 945,27 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at