Erste Schätzungen: UNICHARM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UNICHARM wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 8,87 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 18,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 10,84 JPY erwirtschaftet wurden.

UNICHARM soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244,18 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,78 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 37,30 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.004,38 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 945,27 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at