UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vor Quartalszahlen 07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UniCredit stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: UniCredit stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UniCredit öffnet die Bücher –  damit rechnen Experten.

UniCredit veröffentlicht voraussichtlich am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,09 EUR je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,53 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,25 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,38 EUR, gegenüber 6,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 26,18 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,60 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten