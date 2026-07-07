UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Vor Quartalszahlen
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UniCredit stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UniCredit veröffentlicht voraussichtlich am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,09 EUR je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,53 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,25 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,38 EUR, gegenüber 6,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 26,18 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,60 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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