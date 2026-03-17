Unifirst CorpShs Aktie
WKN: 867982 / ISIN: US9047081040
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17.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Unifirst verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Unifirst lädt voraussichtlich am 01.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,19 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,16 Prozent verringert. Damals waren 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 602,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Unifirst für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 615,3 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,98 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,49 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,43 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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