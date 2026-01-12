Erste Schätzungen: Union Pacific legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Union Pacific präsentiert voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,88 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,12 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Union Pacific für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,11 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,71 USD, gegenüber 11,09 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 24,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 24,25 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at