Erste Schätzungen: Union Pacific präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Union Pacific öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Union Pacific im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,44 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,01 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,06 Milliarden USD – ein Plus von 13,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Union Pacific 6,24 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,05 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,98 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,98 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 24,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at