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WKN: 858144 / ISIN: US9078181081

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Union Pacific stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Union Pacific präsentiert in der voraussichtlich am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,17 USD. Dies würde einem Zuwachs von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Union Pacific 3,15 USD je Aktie vermeldete.

Union Pacific soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,61 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,65 USD, gegenüber 11,98 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 26,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,51 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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