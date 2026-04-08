Erste Schätzungen: Union Pacific verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Union Pacific wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

23 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,85 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD erwirtschaftet worden.

Union Pacific soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,47 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 11,98 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,61 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 24,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at