UNIPRES Aktie
WKN: 923897 / ISIN: JP3952550006
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UNIPRES gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UNIPRES veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -173,170 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -475,060 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll UNIPRES mit einem Umsatz von insgesamt 93,78 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,12 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -106,935 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -472,630 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 311,45 Milliarden JPY, gegenüber 330,05 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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