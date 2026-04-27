Erste Schätzungen: UNIPRES gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

UNIPRES veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -173,170 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -475,060 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll UNIPRES mit einem Umsatz von insgesamt 93,78 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,12 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -106,935 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -472,630 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 311,45 Milliarden JPY, gegenüber 330,05 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at