Erste Schätzungen: UNIPRES legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UNIPRES wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 4,62 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei UNIPRES noch ein Gewinn pro Aktie von 19,55 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 72,16 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,96 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 109,24 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -187,520 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 311,65 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 321,94 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at