Erste Schätzungen: UNIPRES präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UNIPRES präsentiert in der voraussichtlich am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 46,87 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte UNIPRES -46,160 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 68,35 Milliarden JPY – ein Minus von 12,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNIPRES 77,66 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -200,598 JPY, gegenüber -392,310 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 248,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 234,55 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at