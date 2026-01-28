UNIPRES Aktie

WKN: 923897 / ISIN: JP3952550006

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UNIPRES zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UNIPRES wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -38,390 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -19,590 JPY je Aktie erzielt worden.

UNIPRES soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,75 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -59,240 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -472,630 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 296,47 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 330,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu UNIPRES CORP

Analysen zu UNIPRES CORP

Aktien in diesem Artikel

UNIPRES CORP 1 344,00 -1,47% UNIPRES CORP

