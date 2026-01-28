Erste Schätzungen: UNIPRES zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UNIPRES wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -38,390 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -19,590 JPY je Aktie erzielt worden.

UNIPRES soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,75 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -59,240 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -472,630 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 296,47 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 330,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at