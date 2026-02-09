Unisys Aktie

Unisys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCM4 / ISIN: US9092143067

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Unisys öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Unisys lädt voraussichtlich am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,688 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 569,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 545,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,698 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,790 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,95 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,01 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

