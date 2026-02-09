Unisys Aktie
WKN DE: A0YCM4 / ISIN: US9092143067
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Unisys öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Unisys lädt voraussichtlich am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,688 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 569,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 545,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,698 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,790 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,95 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,01 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unisys Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Unisys öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Unisys verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Unisys Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Unisys Corp.
|1,95
|2,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.