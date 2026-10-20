Unisys Aktie
WKN DE: A0YCM4 / ISIN: US9092143067
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Unisys präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Unisys wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,207 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 95,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -4,330 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll Unisys mit einem Umsatz von insgesamt 449,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 460,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent verringert.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,594 USD je Aktie, gegenüber -4,790 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,92 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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