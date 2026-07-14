Erste Schätzungen: Unisys verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Unisys lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,041 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 85,36 Prozent erhöht. Damals waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Unisys 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 448,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Unisys 483,3 Millionen USD umsetzen können.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,846 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -4,790 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at