United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|
06.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: United Airlines gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
United Airlines wird voraussichtlich am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,97 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte United Airlines ein EPS von 2,95 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 15,39 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,70 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,61 USD, gegenüber 9,45 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 59,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 57,06 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
