Erste Schätzungen: United Airlines präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

United Airlines wird voraussichtlich am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,78 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 15,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,24 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,51 USD aus. Im Vorjahr waren 10,20 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 66,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 59,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at