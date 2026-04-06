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WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: United Airlines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Airlines präsentiert voraussichtlich am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte United Airlines 1,16 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll United Airlines in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 14,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,20 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 65,33 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 59,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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