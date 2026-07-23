UNITED ARROWS Aktie

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WKN: 924584 / ISIN: JP3949400000

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UNITED ARROWS präsentiert Quartalsergebnisse

UNITED ARROWS wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 66,27 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 25,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem UNITED ARROWS 53,00 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 38,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 38,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 238,33 JPY aus. Im Vorjahr waren 221,34 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 166,68 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 164,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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