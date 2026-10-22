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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UNITED ARROWS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UNITED ARROWS gibt voraussichtlich am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 12,67 JPY. Im Vorjahresquartal waren -12,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,71 Prozent auf 36,48 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 239,98 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 221,34 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 168,30 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 164,60 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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