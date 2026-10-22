UNITED ARROWS Aktie
WKN: 924584 / ISIN: JP3949400000
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UNITED ARROWS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UNITED ARROWS gibt voraussichtlich am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 12,67 JPY. Im Vorjahresquartal waren -12,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,71 Prozent auf 36,48 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 239,98 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 221,34 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 168,30 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 164,60 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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