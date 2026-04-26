Erste Schätzungen: UNITED ARROWS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UNITED ARROWS wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -43,250 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -28,280 JPY je Aktie vermeldet.

UNITED ARROWS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,96 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 198,32 JPY, gegenüber 155,13 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 164,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 150,91 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at