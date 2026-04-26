UNITED ARROWS Aktie
WKN: 924584 / ISIN: JP3949400000
|
26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UNITED ARROWS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
UNITED ARROWS wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -43,250 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -28,280 JPY je Aktie vermeldet.
UNITED ARROWS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,96 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 198,32 JPY, gegenüber 155,13 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 164,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 150,91 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UNITED ARROWS LTD.
|
06:21
|Erste Schätzungen: UNITED ARROWS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: UNITED ARROWS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: UNITED ARROWS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: UNITED ARROWS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu UNITED ARROWS LTD.
Aktien in diesem Artikel
|UNITED ARROWS LTD.
|2 401,00
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.