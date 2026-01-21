UNITED ARROWS Aktie

UNITED ARROWS

WKN: 924584 / ISIN: JP3949400000

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: UNITED ARROWS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UNITED ARROWS wird sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 188,75 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 64,60 Prozent erhöht. Damals waren 114,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 44,72 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 49,80 Milliarden JPY aus.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 187,43 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 155,13 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 164,50 Milliarden JPY, gegenüber 150,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

