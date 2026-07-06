United Community Banks Aktie

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WKN DE: A1JB5Q / ISIN: US90984P3038

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06.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: United Community Banks legt Quartalsergebnis vor

United Community Banks wird voraussichtlich am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,769 USD je Aktie gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 280,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 26,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 382,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,99 USD je Aktie, gegenüber 2,62 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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