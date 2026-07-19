Erste Schätzungen: United Fire Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

United Fire Group äußert sich voraussichtlich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,693 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll United Fire Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 347,8 Millionen USD im Vergleich zu 336,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,52 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,48 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at