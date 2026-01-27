United Fire Group Aktie

United Fire Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTQU / ISIN: US9103401082

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: United Fire Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

United Fire Group lässt sich voraussichtlich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird United Fire Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 306,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte United Fire Group einen Umsatz von 333,2 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,12 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,39 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,26 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu United Fire Group Inc

Analysen zu United Fire Group Inc

Aktien in diesem Artikel

United Fire Group Inc

