Erste Schätzungen: United Fire Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

United Fire Group lässt sich voraussichtlich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird United Fire Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 306,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte United Fire Group einen Umsatz von 333,2 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,12 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,39 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,26 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at