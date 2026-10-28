Erste Schätzungen: United Internet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

United Internet öffnet die Bücher – was Experten in Aussicht stellen.

United Internet äußert sich voraussichtlich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,518 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 EUR erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 18,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Milliarden EUR. Dementsprechend geht der Experte bei United Internet für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,51 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 EUR, gegenüber 1,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 6,25 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,12 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at