United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Analysen vor Bilanz 22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: United Internet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: United Internet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Demnächst gewährt United Internet Anlegern einen Blick in die Bücher.

United Internet wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,211 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,49 Milliarden EUR gegenüber 1,61 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,65 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,27 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,12 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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