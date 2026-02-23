Erste Schätzungen: United Natural Foods stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

United Natural Foods stellt voraussichtlich am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,505 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,16 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 USD im Vergleich zu -1,950 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 31,93 Milliarden USD, gegenüber 31,78 Milliarden USD im vorigen Jahr.

