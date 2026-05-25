Erste Schätzungen: United Natural Foods stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

United Natural Foods wird voraussichtlich am 09.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,759 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,06 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,56 USD im Vergleich zu -1,950 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 31,32 Milliarden USD, gegenüber 31,78 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at