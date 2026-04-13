Erste Schätzungen: United Parcel Service öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Analysten haben ihre Prognosen für die United Parcel Service-Bilanz abgegeben.

United Parcel Service wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD. Das entspräche einer Verringerung von 24,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,40 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,11 Prozent auf 21,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service noch 21,49 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,56 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 24 Analysten auf durchschnittlich 89,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 88,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at