Erste Schätzungen: United Parcel Service präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

United Parcel Service lässt sich voraussichtlich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird United Parcel Service die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass United Parcel Service im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,51 USD je Aktie gewesen.

United Parcel Service soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,82 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,56 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 90,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 88,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at