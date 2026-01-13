United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|Quartalsausblick
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: United Parcel Service stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
United Parcel Service stellt voraussichtlich am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 2,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 23,95 Milliarden USD – ein Minus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 25,24 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 28 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,90 USD je Aktie, gegenüber 6,75 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 88,15 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 90,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|02.07.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|03.04.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.01.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|19.12.24
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|92,51
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.