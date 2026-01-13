United Parcel Service Aktie

United Parcel Service für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

Quartalsausblick 13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: United Parcel Service stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: United Parcel Service stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Das sind die Erwartungen der Analysten an United Parcel Service.

United Parcel Service stellt voraussichtlich am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 2,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 23,95 Milliarden USD – ein Minus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 25,24 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 28 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,90 USD je Aktie, gegenüber 6,75 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 88,15 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 90,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

11.11.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 United Parcel Service Buy UBS AG
28.10.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

United Parcel Service Inc. (UPS) 92,51 -0,53% United Parcel Service Inc. (UPS)

