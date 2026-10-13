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WKN DE: A2JN9S / ISIN: INE854D01024

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: United Spirits zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

United Spirits wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,41 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,53 INR erwirtschaftet worden.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,73 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei United Spirits für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 33,31 Milliarden INR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,67 INR, wohingegen im Vorjahr noch 25,89 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 28 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 136,90 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 124,67 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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