Erste Schätzungen: UnitedHealth gewährt Anlegern Blick in die Bücher

UnitedHealth wird sich voraussichtlich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,12 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 64,55 Prozent verringert. Damals waren 5,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 113,77 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 16,33 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 15,51 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 447,86 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 400,28 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at